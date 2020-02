Calciomercato Juventus: per Van Dijk arrivano smentite dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, arriva la risposta su Van Dijk: le ultime dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus – Van Dijk | E’ tra i migliori difensori in assoluto degli ultimi anni, il centrale di difesa del Liverpool, Virgil Van Dijk. La vittoria in Champions League con il club inglese e le incredibili prestazioni trovate nel corso dell’ultima stagione, lo hanno consacrato a vice-Pallone d’Oro. Dietro solo all’incredibile Lionel Messi, è diventato l’oggetto di desiderio dei top club al mondo. Il talento olandese e pilastro della formazione di Jurgen Klopp non lascerà i Red Devils, stando a quello che rivelano i colleghi inglesi del The Indipendent. Negli ultimi giorni erano giunte voci in Italia di un pressing offensivo da parte della Juventus per arrivare al calciatore olandese. Nel futuro della difesa bianconera ci sarebbe stata l’idea della coppia tutta olandese formata dallo stesso centrale difensivo del Liverpool e il futuro della nazionale degli orange, Matthijs De Ligt.

News Juventus, niente Van Dijk-De Ligt: il Liverpool lo considera incedibile

Ci sarebbe stata un’idea da parte della Juventus sul fortissimo centrale del Liverpool, Virgil Van Dijk. Sul piatto i 150 milioni, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, ma stando a quanto sottolineato dal tabloid britannico, Alisson e lo stesso difensore, sarebbero considerati incedibili dal club di Liverpool. Priorità del club, difficilmente andranno via. Jurgen Klopp non avrebbe intenzione di cedere, considerando loro due la chiave del presente e del futuro del suo Liverpool.