Calciomercato Juventus, per Orsolini c’è un accordo verbale: da Bologna però tacciono

Calciomercato Juventus, diritto di recompra per Orsolini: 26 milioni a luglio

Calciomercato Juventus – Orsolini | E’ uno dei migliori talenti italiani, uno di quei calciatori destinati a diventare un perno importante del futuro italiano. Sinisa Mihajlovic lo ha reso un elemento fondamentale del suo Bologna, Riccardo Orsolini non esce più dalle gerarchie del tecnico. Punta all’Europeo l’ex calciatore della Juventus, con quest’ultima che non ha alcuna intenzione di mollare per il giocatore. Sì, perché con il club piemontese ci potrebbe essere ancora del feeling: ci sarebbe un accordo verbale tra la Juventus e Bologna su un diritto di recompra. A luglio 2020 il club bianconero potrebbe prenderlo a 26 milioni, mentre l’estate successiva il prezzo potrebbe aumentare a 30. Il punto è che però il club bolognese, dal canto proprio, tace sul fronte Orsolini. Come rivela il Corriere dello Sport, non ci sarebbero aperture per una cessione da parte del Bologna per Riccardo Orsolini.

News Juventus, l’accordo per Orsolini potrebbe essere solo verbale: la situazione

Non si espone il Bologna sulle voci di mercato che rivedono accostato il nome di Riccardo Orsolini alla Juventus. Continuano a non arrivare smentite o precisazioni, come evidenziano i colleghi della carta stampata. Per il Bologna forse non sarebbe questo il momento giusto per distrarsi su idee future, resta il fatto che l’accordo sarebbe solo verbale. Il prezzo inoltre potrebbe aumentare con il tempo ed è per questo che ben presto il CFO dei bianconeri, Fabio Paratici, andrà a trovare dei contatti diretti con i felsinei.