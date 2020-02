Calciomercato Juve, Bernardeschi può lasciare a fine stagione

Calcio mercato Juve Bernardeschi | Federico Bernardeschi non sta vivendo la stagione che si aspettava. L’esterno d’attacco non trova spazio nel gioco di Sarri, che ora per recuperarlo sta provando a trasformarlo come mezzala. Tante le squadre su di lui a gennaio e diverse le trattative per lasciare la Juve, che poi ha preferito tenerlo. L’ipotesi più plausibile è quella di provare in questi mesi ad utilizzarlo al meglio e capire se potrà fare parte ancora in futuro del progetto Juve-Sarri. Non è da escludere che la Juve lo voglia tenere per poi cederlo dopo l’Europeo (che spera facci da protagonista). Per Federico è stato fatto un investimento importante e le uniche offerte di gennaio sono stati prestiti o scambi. Intanto, nella giornata di ieri è stato intervistato e sembrava piuttosto felice dell’attuale momento.

Ultime Juventus: Bernardeschi può partire, le sue parole

«Ho un contratto con la Juve, non è un problema: sto bene a Torino, più avanti vedremo». L’interesse del Barcellona mi ha reso orgoglioso, è normale. Ma faccio già parte di un top club. A me di mercato nessuno ha mai detto nulla, concretamente. E’ stato difficile cambiare ruolo, ma adesso mi trovo bene giocando più da esterno. Lo sto facendo con grande entusiasmo e mi ci ritrovo. Cerco sempre di migliora re, ci sono delle condizioni che un allenatore ti chiede. Chiaro che in questi casi serve tempo per conoscere certi meccanismi. Le polemiche con la Fiorentina fanno parte del calcio. Non vedo l’ora che arrivi l’Europeo, sono carico. Teniamo molto a fare bella figura avanti a tanti nostri tifosi, si giocherà a Roma. Grande ambiente con mister e compagni, ci sarà un’intera nazione a supportarci».