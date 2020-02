Calciomercato Inter: Musso e Radu tra gli eredi di Handanovic

Calciomercato Inter, Handanovic rinnova ma si pensa al futuro: chi sarà il suo erede?

Calciomercato Inter – Musso e Radu saranno gli eredi di Samir Handanovic. Sta riflettendo l’Inter, in chiave futura. L’infortunio dell’estremo difensore sloveno ha messo in guardia l’Inter, anche se Padelli sembra dare buoni segnali quando viene chiamato – anche se pochissime volte – in causa. Nell’ultima apparizione contro l’Udinese una buna prestazione, dando sicurezza alla squadra di Antonio Conte. Arriverà il rinnovo per Handanovic, l’ex portiere dell’Udinese è ormai un simbolo dell’ultimo decennio dell’Inter e lo sarà anche in questo che ha appena aperto le porte. All’interno della società nerazzurra però, le valutazioni sono in tal senso: cosa ci sarà dopo Handanovic?

Ultime Inter, Musso e Radu i nomi per il dopo Handanovic

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando due profili ben precisi per il dopo Handanovic. L’Inter ha in casa propria l’estremo difensore Ionut Radu, finito nuovamente in prestito al Parma dopo la parentesi Genoa, chiusa dall’arrivo di Mattia Perin. Oltre al portiere romeno, ci sarebbe anche Juan Musso. L’argentino piace tantissimo alla dirigenza dell’Inter, che andrebbe nuovamente a pescare un talento dall’Udinese. Successe già proprio con Samir Handanovic, la storia potrebbe replicarsi. Il classe ’94 piace a diversi club in giro per l’Europa, Marotta e Ausilio faranno di tutto per anticipare le altre e assicurarsi il portiere del futuro.