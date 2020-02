Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di lunedì 3 febbrario 2020

Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di domenica lunedì 3 febbrario 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta lunedì 3 febbrario 2020

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Lunedì 3 febbrario 2020

14.30 Sampdoria-Chievo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

20.45 Sampdoria-Napoli (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.45 Sambenedettese-Fermana (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

21.00 Pescara-Cosenza (Serie B) – DAZN e DAZN1

Rai Sport +HD

06:00 – Salto con gli Sci Maschile: Coppa del Mondo 2019/20 HS 140 (Zakopane -POL)

06:30 – TG Sport

08:00 – Memory Review – Rullo goal serie A (21a giornata)

08:15 – Calcio: Coppa Italia 2019/20 Inter – Fiorentina Quarti di Finale

10:10 – Calcio Totale: Speciale Calciomercato

11:10 – Atletica Leggera: Cross dei 5 Mulini 2020

12:15 – Combinata Nordica: Coppa del Mondo 2019/2020 (Oberstdorf- GER)

14:00 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Ski – Cross (Idre Fall -SWE)

15:30 – Ciclismo su Pista- Coppa del Mondo 2019/20: 6a prova (Milton -CAN)

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Ski – Cross (Idre Fall -SWE)

20:15 – L’Uomo e il Mare 2019/20

20:45 – Pattinaggio di Velocità su Ghiaccio -Short Track: Campionati Europei ISU 2020 2a giornata (Debrecen -HUN)

22:50 – Calcio Totale: Speciale Calciomercato

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Ski – Cross (Idre Fall -SWE)

01:40 – Ciclismo su Pista- Coppa del Mondo 2019/20: 6a prova (Milton -CAN)

04:40 – Calcio: Coppa Italia 2019/20 Juventus – Roma Quarti di Finale

Sportitalia

06:00 – Si Live 24

07:00 – italiamercato

08:00 – Lo Sai Che?!

08:30 – Si Live 24 (diretta)

09:00 – Teleshopping

09:30 – Coppa di Francia – Pau vs PSG

11:30 – Teleshopping

12:00 – italiamercato

13:00 – Si Live 24 (diretta)

13:30 – Calciomarket

14:00 – Teleshopping

14:30 – Blab Live

15:00 – Teleshopping

15:30 – Fantasi

16:00 – Teleshopping

16:30 – Magazine LNP

17:00 – Calciomercato Live parte 1

19:00 – Calciomercato Live parte 2

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:55 – Coppa di Francia – Nizza vs Lione

22:45 – Aspettando Calciomercato

23:00 – italiamercato

00:10 – Lo Sai Che?!