Sampdoria, Ranieri analizza la gara contro il Napoli | Intercettato dai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna contro il Napoli, Claudio Ranieri ha analizzato la gara e la prestazione dei suoi calciatori.

Sampdoria, Ranieri sulla gara con il Napoli

Qual è la stato il momento decisivo? “Abbiamo giocato contro un buonissimo Napoli. Sono stati bravi all’inizio e dopo ho cambiato il sistema di gioco e abbiamo ripreso in mano la partita facendo buone cose. Quando fai degli errori, poi, ci sono dei giocatori che te la fanno pagare“.

Gol annullato? “Basta che ci dicano quanto tempo dobbiamo aspettare per una decisione. Il VAR dice che è mani, perfetto, ma non può passare così tanto tempo tra un fischio e una decisione“.

Uscita di Quagliarella determinante? “E’ un uomo di qualità, così come Ramirez. Avevano fatto grandi cose e ancora una volta sono stato costretto a fare dei cambi per infortunio e non riesco a dimostrare quanto possono dare i miei“.

La Sampdoria ha subito 15 gol nella prima mezz’ora: è troppo? “Sì, fa riflettere. Non entriamo in campo con il piglio giusto anche se poi siamo in partita. Abbiamo fatto fatica perché loro facevano girare palla velocemente ma arrivavamo sempre secondi“.

Il Napoli ha concesso spazi, sarà possibile vedere questa Samp anche con meno spazi? “Lo abbiamo fatto con il Lecce e stavamo perdendo. Lo abbiamo fatto a Cagliari e stavamo vincendo e alla fine abbiamo perso 4-3. La mia è una squadra che ha bisogno di non sbagliare perché appena si stacca la spina è pericoloso. Siamo sempre fiduciosi e dobbiamo continuare a credere e lottare. Siamo in salute perché altrimenti non fai partite come stasera ma dobbiamo sapere che abbiamo l’acqua alla gola“.

Farà vedere cose belle o errori di questa partita? “Dipende dalla partita. Se prendiamo troppi gol faccio vedere le cose brutte (ride, ndr)”.

La chiosa su Quagliarella

Claudio Ranieri ha poi chiuso analizzando l’ennesima perla di Fabio Quagliarella: “Sta bene, è un grande attaccante e mi auguro che possa continuare a fare gol così. Ma spero possano aiutarci a salvarci”