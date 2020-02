Sampdoria-Napoli: risultato, sintesi e tabellino della gara di Marassi

Sampdoria-Napoli: risultato, sintesi e tabellino | E’ divertentissima la partita di Marassi tra Napoli e Sampdoria che le provano di tutte per portare a casa bottino pieno.

Sampdoria-Napoli: la sintesi del match

Gara subito in discesa per il Napoli di Gennaro Gattuso che dopo 3′ trova il gol vantaggio con il colpo di testa perfetto di Arkadiusz Milik. Sul cross di Piotr Zielinski, il centravanti polacco è abilissimo a staccare di testa e ad incrociare il pallone lì dove Audero può solo guardare. Palla nell’angolino e 1-0 per gli azzurri (oggi in verde). Passano solo 13′ e il Napoli trova il raddoppio con Elijf Elmas. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Giovanni Di Lorenzo spizza di testa verso il secondo palo dove c’è il centrocampista macedone che non deve far altro che spingere la palla in rete. Elmas ha trovato il suo primo gol in Serie A e l’esultanza è un tutto dire: lacrime per il numero 12 del Napoli. Lo show, però, lo ha offerto ancora una volta Fabio Quagliarella. Al 26′ impatta al volo un cross di Ekdal. Il suo sinistro dal limite dell’area non lascia scampo ad Alex Meret che tocca solo la sfera e poi la vede sfilare alle sue spalle.

La Sampdoria avrebbe anche l’opportunità di pareggiare con un’azione rocambolesca in area di rigore ma Gaston Ramirez trova il palo da due passi dalla linea di porta. Nella ripresa la Samp di Ranieri spinge molto e trova il pari con Gaston Ramirez ma il VAR ferma tutto. Al 73′ i blucerchiati trovano il pareggio con un calcio di rigore di Manolo Gabbiadini, per il secondo gol dell’ex della serata. Sul finire è ancora tempo di una “prima volta”. Diego Demme, infatti, trova il gol del definitivo 2-3 con un tap-in vincente dopo un tiro di Lorenzo Insigne. Infine Dries Mertens, al 97′, trova il gol del definitivo 2-4 con un colpo preciso dai 25 metri dopo un’uscita sciagurata di Audero.

Sampdoria-Napoli, il tabellino

SAMPDORIA, (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Linetty, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Gol: Milik (3′, N); Elmas (13′, N); Quagliarella (26′, S); Gabbiadini (73′, S); Demme (83′, N); Mertens (90+7, N)