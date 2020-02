Osti prima di Sampdoria-Napoli: “Yoshida? Difficile per i difensori in Italia”

Osti prima di Sampdoria-Napoli

La Sampdoria cerca una vittoria importante contro il Napoli, specie dopo un andamento piuttosto negativo in questa prima parte di campionato. Gli uomini di Ranieri sono chiamati alla grande impresa, davanti un Napoli che nelle ultime gare ha fatto rivedere il proprio valore. Non ancora convocato il nuovo innesto in difesa, Yoshida, arrivato dal Southampton per portare esperienza e qualità nel reparto arretrato. Il ds blucerchiato, Osti, ha parlato del giapponese ai microfoni Sky durante il prepartita. Ecco quanto raccolto:

“Yoshida? Dovrà abituarsi ad un campionato diverso, ha tanta esperienza e ha tanta esperienza. Per quanto riguarda i difensori è difficile”.