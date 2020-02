Sampdoria-Napoli 2-4: gol e spettacolo a Marassi (HIGHLIGHTS)

Tweet on Twitter

Napoli e Sampdoria danno vita ad una gara molto divertente, gol di Milik, Elmas, poi Quagliarella e Gabbiadini. Decide Demme, chiude Mertens: ecco gli highlights.

La sintesi video di Sampdoria-Napoli

Il Napoli vince 2-4 a Marassi contro la Sampdoria. Sblocca la gara il Napoli con il gol di Arkadiusz Milik, con un perfetto colpo di testa dopo 3 minuti. Raddoppia poco dopo la squadra di Gattuso con il primo gol italiano di Elijf Elmas, al 16′. Ci pensa il solito Fabio Quagliarella, con il classico gol dell’ex, a riaprire la partita, grazie ad un fantastico gol di sinistro dal limite dell’area di rigore al minuto 26. Nella ripresa è un altro gol dell’ex a completare la rimonta blucerchiata: Manolo Gabbiadini trasforma in rete un rigore guadagnato da Fabio Quagliarella. Evidentemente è la gara delle prime volte perché per il Napoli la risolve Diego Demme (al primo gol italiano) con un tap-in facile facile. Nel finale c’è spazio per il gol da 30 metri di Mertens: bravo ad approfittare di un’uscita imprudente di Audero.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO ED IL TABELLINO DI SAMPDORIA-NAPOLI