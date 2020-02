Giuntoli prima di Sampdoria-Napoli: “Gattuso? C’è sintonia con i giocatori”

Giuntoli prima di Sampdoria-Napoli

Match molto importante al Marassi quello tra Sampdoria e Napoli. Entrambe le squadre vogliono far bene e fare punti per smuovere un po la propria situazione di classifica. Grande attesa per gli azzurri, dominanti contro la Juventus, e adesso chiamati a replicarsi in un campo piuttosto ostico. Il ds dei partenopei, Giuntoli, ha parlato ai microfoni Sky prima del match. Queste le sue parole:

“Sulle assenze? Penso che una squadra forte la si possa vedere anche con le assenze. Pensiamo di aver ripreso la strada giusta adesso. Squadra sintonizzata con Gattuso? I giocatori lo seguono, c’è sintonia”