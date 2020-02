Panchina d’Oro Serie A, vince Gasperini il premio

Ultime notizie Serie A – Panchina d’Oro Serie A, vince il premio Gian Piero Gasperini. Lavoro strepitoso dell’allenatore dell’Atalanta in questi ultimi anni. Una società che è cresciuta anno dopo anno affermandosi sempre di più tra le big del campionato italiano. Matrimonio perfetto tra l’allenatore e Bergamo, con la società che ha appoggiato in tutto il lavoro di Gasperini che a sua volta ha lavorato nella stessa direzione della società. Stadio di proprietà, settore giovanili tra i migliori in Europa, scout di livello altissimo e una società che con grande lavoro ora è una forza. Senza dimenticare il grande lavoro fatto sul campo dai calciatori con il proprio allenatore. Anni di Europa League e poi l’approdo in Champions League, superando un girone da record con Manchester City, Shakhtar e Dinamo Zagabria. La Panchina d’Oro per la Serie A 2018/2019 viene assegnata a Gasperini con 22 voti. Al secondo posto Sinisa Mihajlovic (Bologna) con 13 voti, terzo Allegri a 6.

Panchina d’Oro Serie A, le parole di Gasperini dopo aver ritirato il premio

“E’ un orgoglio per me vincere questo premio così prestigioso, non posso non condividerlo con il mio staff e giocatori, col Presidente Percassi. E’ il frutto del lavoro di tutta Bergamo, per questo va condiviso con tutti. Faccio una dedica a tutti gli allenatori: noi che affrontiamo una professione difficile e piena di tensione, dove dormiamo poco la domenica sia se si vince che se si perde, ma restiamo privilegiati e queste sono grandi soddisfazioni”.