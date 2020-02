Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 4 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Martedì e mercoledì sono giornate in cui riprendi vigore. Settimana vantaggiosa. Da venrdì Venere nel segno porta coraggio, più voglia di fare emozioni nel tuo cuore!

Toro. Sono giornate un po’ faticose per quanto riguarda il denaro, la casa e il lavoro. Attenzione, c’è qualcosa da ridiscutere. Anche a livello familiare qualche dubbio. Risparmia qualcosa se possibile e attenzioni alle spese di casa.

Gemelli. Avere la Luna nel segno porta energia, frenesia di risolvere problemi difficili da gestire. Prudenza anche in amore nelle prossime 48 ore.

Cancro. Queste sono giornate particolari, sembri sempre contro tutti. Diritto a sfogarsi per le persone del tuo segno. In amore molta attenzione, non c’è nulla che ti coinvolga direttamente.

Leone. Questioni di lavoro da rivedere, in amore si aprono particolari speranza. Il prossimo fine settimana incontri ed emozioni in più.

Vergine. Dissonanza della Luna, segno che ci sono diverse perplessità tra lavoro e casa. Recupero psicologico e fisico da giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Si interrompono alcuni percorsi anche di lavoro, inizio anno problematico, si risolverà tutto presto. Entro Aprile nuove strade da percorrere.

Scorpione. Nulla è chiaro in questo periodo, entro maggio farai una scelta importante e decisiva. Venerdì giornata di riferimento.

Sagittario. Non bisogna sottovalutare le nuove amicizie. Giornate dove funziona tutto a meraviglia, ma c’è una grande voglia di vincere e superare certe problematiche legate al passato. Da venerdì tornano le emozioni!

Capricorno. Fino a venerdì fai tutto con calma ed evita complicazioni. Dispute sentimentali di recente, servirà molto coraggio per affrontarle.

Acquario. Le prossime sono due giornate di grande necessità, ti confronti con altri in maniera costruttiva. Venere sta per tornare favorevole, ci sarà un riscatto in amore da venerdì.

Pesci. Nelle prossime ore le persone si riveleranno non amiche quanto sembravano. Scoprire quali sono i veri alleati in questo periodo.