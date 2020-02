Ieri Simone Verdi ha abbandonato anzitempo Lecce-Torino a causa di un problema fisico: oggi un comunicato del club ha fatto chiarezza sulle sue condizioni e sui tempi di recupero.

Ultime Toro, stop per Verdi

Un problema di natura muscolare al flessore della coscia sinistra ha costretto il trequartist ad uscire dal campo al 24′ di Lecce-Torino, poi persa dai suoi con un rotondo 4-0, che con ogni probabilità costerà la panchina a mister Mazzarri. Il nuovo tecnico dovrà fare i conti però, oltre che con una situazione di classifica molto difficile, anche con l’infortunio di Verdi, la cui entità è stata chiarita oggi da un comunicato del club, che ha chiarito come ci sia un sovraccarico sul muscolo femorale della coscia sinistra.

Saranno svolti ulteriori esami nei prossimi giorni, ma appare complicato che l’ex Napoli possa prendere parti ai prossimi due impegni del Torino, in casa contro la Sampdoria e poi contro il Milan a San Siro.

IN AGGIORNAMENTO

Torino news, si attendo solo l’annuncio ufficiale per Mazzarri

Essendo difficile la situazione in casa granata, non è facile sapere chi scenderà in campo adesso al posto di Verdi. Probabile l’impiego di Meité o Lukic, ma la situazione potrebbe cambiare ad ore. Dopo il faccia a faccia di ieri tra il tecnico e la dirigenza toscana infatti, si è arrivati ormai al capolinea dell’esperienza di Mazzarri a Torino. Ieri il mister non ha viaggiato con la squadra, mentre le voci dell’arrivo del prossimo tecnico si fanno sempre più insistenti: addirittura, sono emersi anche i dettagli del suo contratto.