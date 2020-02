Torino: esonero imminente per Mazzarri, ecco il sostituto

Notizie Torino: esonero Mazzarri, ecco il sostituto

Ultime Torino, Walter Mazzarri attende solo l’esonero. Come riportato da Tuttosport, il tecnico toscano da oggi non sarà più l’allenatore dei granata.

Il favorito per prendere il posto del tecnico toscano? Moreno Longo. L’ex Frosinone è gradito alla piazza e con il Toro, a livello di Primavera, vinse lo scudetto nel 2015 e poi la Supercoppa italiana: due grandi trionfi ai vertici del vivaio granata.

Longo ha lavorato a Torino per 7 anni: ottimo, naturalmente, il rapporto con Bava, oggi ds, ma fino alla scorsa estate capo proprio del vivaio del Torino.

Il tecnico piace: sia dentro al Toro, sia fuori. Da bambino a 11 anni entrò nei vivaio del Torino, nel 1995 vinse il Torneo di Viareggio, intanto aveva già anche esordito in A in prima squadra . Nel 2016-’17 il salto in B da allenatore della Pro Vercelli: e conseguì una bella salvezza anticipata. Poi il passaggio al Frosinone, sempre tra i cadetti: conquistò una promozione storica, meravigliosa in A. Infine l’esonero nel dicembre del 2018 con la squadra che lo scorso anno è poi retrocessa. Longo è ancora sotto contratto col Frosinone, fino al 30 giugno: ma liberarlo non sarà impossibile

Ultime Torino: le alternative

Detto di Longo, in pole per la panchina, l’alternativa si chiama Gianni De Biasi. Idolo in Albania e ancora ben voluto anche in granata. Per lui si tratterebbe di un ennesimo ritorno. De Biasi è l’allenatore dell’annata più emozionante dell’era Cairo (2005-’06): la prima.

Al primo anno in massima serie De Biasi venne prima esonerato (al suo posto Zaccheroni), quindi richiamato (otterrà la salvezza: 2007). Salverà il Toro in extremis anche nel 2008, da richiamato (post Novellino). Quindi il nuovo esonero nel 2008-09 (al suo posto di nuovo Novellino e poi Camolese ma il Toro non evitò la retrocessione.

Occhio anche alla terza scelta: ovvero Donadoni, tecnico retrocesso in Cina con lo Shenzen. La strada in tal caso non è facilmente percorribile: l’ex ct della Nazionale ha un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti l’anno e in questo momento non avrebbe intenzione di lasciare il suo attuale club.