Notizie Roma: caos tra Petrachi e Dzeko

Ultime AS Roma | Reggio Emilia ha lasciato scorie importanti all’interno dello spogliatoio giallorosso. Come riportato da Tuttosport, nonostante la Roma abbia mantenuto il 4o posto in classifica grazie al pareggio dell’Atalanta, i giallorossi sembrano entrati ormai in crisi .

Il tecnico portoghese ha certamente qualche problema in più da risolvere. I giallorosso sono reduci da un gennaio negativo anche sul mercato.

Non può non essere chiamato in causa anche il ds Petrachi. Che all’intervallo del match di sabato sera è sceso nello spogliatoio alzando la voce. Ascoltando le parole di Dzeko a fine partita – che ha puntato il dito sulla mancanza di qualità della rosa – non devono aver sortito un grande effetto.

Ultime Roma: gennaio nero

Anche quanto detto da Fonseca venerdì in conferenza (che l’11 gennaio aveva chiesto pubblicamente due rinforzi) non lascia presagire calma all’interno della società visto che il tecnico aveva rimarcato come a gennaio si cerchino calciatori esperti in grado di entrare subito nelle rotazioni oppure giocatori di prospettiva. Per poi chiosare come i tre nuovi acquisti (Ibanez, Villar e Perez) siano stati effettuati «pensando al futuro della Roma».

A questo bisogna sommare il momento della Roma. Squadra involuta e scarica, tanto da stupire lo stesso Fonseca. Che di colpo si ritrova con una rosa incompleta e disomogenea con 6 centrali in organico ed una lacuna, enorme a centrocampo.