Notizie Milan, Rangnick sarà il sostituto di Pioli: sarà allenatore e ds

Le ultime notizie per il Milan arrivano dalla Germania: i media tedeschi lanciano una bomba clamorosa, annunciando l’addio di Pioli ed al tempo stesso l’arrivo di Ralf Rangnick.

Ultime Milan, addio Pioli

Certo a vedere gli ultimi risultati del Milan, non si può parlare di crisi: il pareggio contro il Verona è arrivato dopo una serie importante di vittorie. Il mercato ha portato alcuni colpi anche negli ultimi giorni e dall’arrivo di Ibra si è registrata una tendenza positiva, ma secondo l’autorevole quotidiano tedesco Bild, Elliott sta pensando ad una vera e propria rivoluzione, anche nel quadro dirigenziale. Per questo starebbe puntando all’artefice dei successi del Lipsia, oggi primo in Bundesliga sotto la guida di Nagelsmann: stiamo parlando di Ralf Rangnick, che per anni ha ricoperto sia la carica di direttore sportivo che quella di allenatore nel club di proprietà della Red Bull.

Chi è Ralf Rangnick, l’uomo che ha cambiato il destino del Lipsia

Vero uomo di fiducia della Red Bull, è passato prima da Salisburgo, dove ha dato il suo contributo soprattutto nella ricerca di giovani di talento. Arriva in Germania nel 2012 e comincia a lavorare, come sempre, per scovare giovani campioni: il salto di qualità avviene però quando la società gli dà la possibilità di allenarli, nel 2015. Fiducia ai giovani Forsberg, Sabitzer e Poulsen, con la promozione in Bundesliga che arriva immediatamente. Nella massima serie abbandona di nuovo la panchina (gli succede un altro bravo allenatore, Hasenhuttl, bravo anche lui coi giovani) ed arrivano via via i vari Keita e Werner, tutti acquisti a cifre contenute. Quest’anno aveva lasciato il calcio giocato per diventare di nuovo un consulente generale del settore sport della Red Bull: in futuro, chissà che la sua carriera non lo possa portare davvero in Italia.