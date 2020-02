Notizie Inter, infortunio Handanovic: le condizioni del portiere

Ultime Inter: Handanovic rischia un lungo stop. Come riportato dal Corriere dello Sport, le condizioni del portiere preoccupano e non poco la dirigenza dell’Inter.

Il mignolo della mano di Samir Handanovic non fa ben sperare la società. Lo sloveno ha dato forfait ad Udine per l’infortunio alla mano rimediato nel weekend ed il rischio di uno stop prolungato esiste come confermato anche dal tecnico ieri dopo la partita:

“Handanovic ha avuto un problema, ci sono sette giorni di tempo e lo staff cercherà di recuperarlo. Padelli comunque ha dato sicurezza alla squadra, si è fatto trovare pronto nel momento del bisogno. Di questo gruppo ho grande stima e fiducia”.

Nonostante queste dichiarazioni il capitano nerazzurro potrebbe dover restare ai box per 3 settimane.

Questo il comunicato del club nerazzurro:

Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento.

Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Ultime Inter: quante partite salterà Handanovic?

Il problema non è lieve e di poco conto (si vocifera di una frattura al mignolo), i prossimi giorni saranno decisivi ma iniziano a circolare le prime ipotesi sulla data del rientro. Conte si augura di poter riavere Handanovic addirittura per il derby di domenica prossima, anche se i tempi non sembrano brevi. Il calendario è molto fitto e prevede la gara contro il Milan, poi Napoli in Coppa Italia, Lazio e Ludogorets (Europa League). Sono questi i match che il portiere rischia di non giocare prima di tornare contro Sampdoria (23 febbraio) o Juventus il 1 marzo.