Fiorentina, Commisso ancora contro Nedved: “Arrogante, vada a casa sua”

Notizie Fiorentina: il patron Commisso ancora contro Nedved

Notizie Fiorentina Commisso Nedved | Una partita all’apparenza tranquilla quella tra Juventus e Fiorentina, ma che alla fine ha alzato un polverone che forse nessuno si sarebbe mai immaginato. Le dichiarazioni a fine gara del patron viola Commisso sono state molto pesanti, e interpretate in maniera quasi drastica da parte di qualche addetto ai lavori.

A distanza di una giornata le cose non si sono placate nemmeno un po, e il Presidente ha di nuovo accusato Nedved. “Ho salutato tutti quando la Juve è venuta a giocare a Firenze, ma l’unico che non lo ha fatto è stato Nedved. E’ arrogante, vada a casa sua”. Parole forti, e che ancora una volta suscitano tanto clamore.

Commisso sulle possibili ripercussioni

Le dichiarazioni di Commisso hanno fatto un po il giro d’Italia, e il tutto in pochissimo tempo. Le accuse da parte del patron non sono state di certo carine, e la sensazione è che si parlerà dell’argomento ancora per un po.

“Ripercussioni? Ho parlato con Gravina e con Nicchi, non sono tranquillo e per ora non lo sarò. Non so se quella di Nicchi possa essere interpretata come una minaccia, in quel caso servirebbe rispondere in maniera molto più formale”

fonte cm.com