Napoli, Nedved “ha minacciato” una signora in tribuna

Juventus, Nedved “ha minacciato” una signora in tribuna

Ultime Juventus | Nedved, minacce ad una tifosa napoletana in tribuna. Dopo le frase pronunciate dal dirigente bianconero ieri dopo la partita e lo sfogo di Commisso, il mondo del web si è scatenato contro l’ex calciatore.

Ultime Napoli: il messaggio del tifoso a Pavel Nedved

A far clamore anche un posto pubblicato da un tifoso azzurro su Instagram che se confermato sarebbe gravissimo per il dirigente bianconero. Questo il messaggio:

Napoli – Juve 2-1 quel signore, si fa’ per dire, alla sinistra in alto nella foto è @nedved_off Pavel Nedved un energumeno che rappresenta la Juventus in giro per il mondo! Quell’essere che tanto somiglia ********** al secondo goal del Napoli si è alzato in piedi ed ha minacciato, davanti a decine di testimoni oculari, mia moglie con un “alla prossima parola che dici ti spacco la faccia” . Mia moglie era rea di aver esultato per i suoi colori!

Questo ****** ha avuto anche la fortuna che mia moglie da gran Signora non mi ha chiamato in causa essendo io seduto dieci file più avanti e di avermi detto dell’accaduto solo una volta fuori dallo stadio. Stiamo valutando una denuncia per minacce ma ciò che è certo è che l’anno prossimo io per quella gara sarò seduto esattamente dove era mia moglie!