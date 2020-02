Milan, Pioli: “Mi auguro che Ibra ci sia nel Derby, l’Inter ha punti deboli”

Ultime Milan, Pioli parla del Derby. Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato una intervista a Coverciano a margine dell’assegnazione della Panchina d’Oro di Serie A (vinta da Gasperini, avanti a Mihajlovic e Allegri). I rossoneri, dopo un periodo di vittorie importanti, si sono dovuti fermare in casa contro l’Hellas Verona. Non si è andati oltre l’1-1 con la squadra di Juric che è una delle più in forma del campionato, oltre la squadra rivelazione. Intanto, Pioli parla della sfida che ci sarà domenica a Milano nel derby contro l’Inter, lui che lo vivrà diversamente visto la passione che lo lega ai colori nerazzurri. L’allenatore rossonero ha parlato a Covercano delle condizioni di Ibrahimovic (assente con l’Hellas Verona) e di tanto altro ai colleghi di Tuttomercatoweb.

Milan-Inter, le parole di Pioli su Ibra e il derby

“Ibra sta bene. L’influenza l’ha smaltita in queste ultime ore. Mi auguro che possa fare una settimana completa con noi e lavorare a pieno ritmo per essere in campo nel derby. E’ un giocatore molto importante per noi. Sono felice di quanto stia crescendo la squadra, è cambiata tanto sia nelle posizioni in campo che nei giocatori schierati in queste ultime uscite. Siamo insieme solo da quattro mesi, non è un tempo sufficiente per avere tutti i meccanismi perfetti e dei buoni risultati. Stiamo lavorando per arrivare presto al top. L’Inter ha punti deboli come tutte le squadre”.