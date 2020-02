Mercato Juventus, Willian si allontana: il brasiliano ha scelto il suo futuro

Mercato Juventus: affare Willian pronto a sfumare

Mercato Juventus Willian | Una Juventus ancora impegnatissima per quanto riguarda il mercato, soprattutto in vista dell’estate, quando i bianconeri cercheranno ulteriori rinforzi per la rosa a disposizione di Sarri. Qualche talento, e qualche giocatore con esperienza, il mix perfetto ricercato da Paratici. Nelle scorse settimane sono stati diversi i nomi accostati alla Vecchia Signora, e tra questi anche Willian. L’esterno brasiliano è in forza al Chelsea, ed era stato già accostato ai bianconeri in estate.

Da poco è arrivato il ritorno di fiamma, ma la situazione è comunque parecchio complicata. La concorrenza del Barcellona non sembra più essere un problema: stando a quanto riportato da cm.com, pare che Willian abbia scelto il suo futuro, ovvero restare ai Blues. Una scelta importante, e che al momento taglia completamente fuori la Juventus.

Notizie Juventus: Willian, l’interesse resta

La scelta di Willian è stata piuttosto chiara, ma sicuro che questo non impedisca alla Juventus di provarci lo stesso? I bianconeri potrebbero provare un’opera di convincimento importante, soprattutto sfruttando il progetto ambizioso. Chiaramente i discorsi saranno rimandati tra qualche mese, quando magari lo scenario cambierà ancora. Difficile prevedere se il brasiliano cambierà idea o meno, intanto si aspettano ulteriori novità.