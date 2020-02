Lazio-Hellas Verona: designato Abisso per il recupero, Pairetto al Var

Lazio-Hellas Verona, designati gli arbitri dopo le polemiche di Juve-Fiorentina

Non è stata una giornata tranquilla per gli arbitri di Serie A, in particolare per l’arbitro Pasqua. Durante Juventus-Fiorentina, anticipo delle 12:30 di domenica, sono stati concessi due calci di rigore alla Juve che si è portata avanti per 2-0. Il secondo penalty è sembrato piuttosto ingenuo, tanto da far infuriare i giocatori in campo. Ma anche la dirigenza nel post partita. Infatti, nelle interviste di fine gara, si è visto un inedito presidente Rocco Commisso, incavolato con la scelta di Pasqua in particolare proprio riguardo il secondo rigore. Lo stesso VAR durante il match, ha richiamato l’attenzione di Pasqua per provare a farlo tornare sui propri passi o mostrargli immagini che avrebbero potuto fargli capire meglio l’azione e il fatto fatto da Ceccherini ai danni di Bentancur. Scelta che successivamente non è stata cambiata. Intanto in settimana si recupera Lazio-Hellas Verona, non giocata alla 17esima giornata a causa dei troppi impegni dei biancocelesti a ridosso della Supercoppa Italia.

Intanto è stato designato il signor Rosario Abisso come arbitro della sfida tra Lazio e Hellas Verona. Si giocherà di mercoledì per il recupero della 17a giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Cecconi e Baccini e il quarto uomo Manganiello, mentre al VAR ci saranno Pairetto e Fiorito.