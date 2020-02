Juventus, Sarri dirama la lista Champions: sorpresa Chiellini

Juventus, sorpresa Chiellini nella lista Champions League | Maurizio Sarri e la Juventus possono sorridere. Dopo sei mesi di inattività ritrovano Giorgio Chiellini. Il ritorno del capitano della Juve avverrà anche in grande stile, infatti è stato inserito nella lista per gli ottavi di finale della Champions League.

Juventus, Chiellini torna in campo: inserito nella lista Champions

I tifosi della Juventus lo hanno sperato, i dirigenti anche. Alla fine il ritorno in campo di Giorgio Chiellini avverrà nei tempi stabiliti. Dopo la rottura del crociato e la conseguente operazione, il capitano bianconero ha seguito il percorso di riabilitazione che ha visto la fine proprio in questi giorni. Chiaro che il rientro in campo non sarà immediato e nemmeno affrettato per evitare inutili ricadute, però sarà possibile vederlo in campo già dalla sfida di Champions League contro il Lione per gli ottavi di finale. Sarri, infatti, lo ha inserito nella nuova lista Champions. Chiellini prende il posto di Mehdi Demiral che aveva trovato spazio proprio per l’infortunio del numero 3.

Può sorridere anche Roberto Mancini, CT dell’Italia, che potrà avere a disposizione per l’estate l’esperto difensore per Euro 2020.

Juve, la lista Champions completa

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Berardeschi