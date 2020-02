Juventus-Fiorentina: la moviola del Corriere: colpevole Calvarese

Juventus-Fiorentina: la moviola del Corriere

Juve-Fiorentina: la moviola del Corriere dello Sport. Il giornale non scagiona il direttore di gara Pasqua, colpevole di aver concesso il secondo rigore ai bianconeri in maniera molto “generosa”. Questa la moviola del Corriere:

Non bene e neanche benissimo la domenica di Pasqua (e c’è poco da scherzare), con la collaborazione di un VAR (Calvarese dalla Val Vomano) che alla fine probabilmente usa un mezzuccio per insinuare nell’arbitro in campo il dubbio che il rigore su Bentancur non ci fosse.

Il giornale parla ampiamente del fallo di Igor su Ronaldo non ravvisato dall’arbitro:

Avrebbero fatto meglio, entrambi, ad accorgersi, ad esempio, della cintura di Igor su Ronaldo col punteggio ancora sullo 0-0 in area viola, l’uno sul campo e l’altro (ancor più colpevole) al VAR.

Male il direttore di gara, invece, in occasione del fallo di mano di Pezzella, punito con il rigore solo grazie all’ausilio del VAR:

Avrebbe fatto meglio, Pasqua, ad avere meno granitiche certezze sul fallo di mano di Pezzella (per lui braccia al petto).

Ultime Juve: il rigore di Ceccherini

L’episodio chiave che fa montare la protesta da parte di tutta la società viola è il rigore generoso concesso per fallo di Ceccherini: