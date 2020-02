Juventus-Fiorentina: la moviola di Tuttosport, manca un rigore alla Juve!

Juventus-Fiorentina: la moviola di Tuttosport

Juventus-Fiorentina: la moviola di Tuttosport dopo le polemiche con Rocco Commisso. Secondo il giornale di Torino mancherebbe addirittura un rigore alla Juventus. Sono tre infatti gli episodi da sottolineare.

Il primo arriva al 32’ del primo tempo in area della Fiorentina: Alex Sandro sta per crossare da sinistra e Ronaldo scatta per tagliare l’area e andare a smarcarsi sul secondo palo, mentre Igor, che si sta muovendo verso la linea di fondo, quando lo vede si blocca e allarga nettamente il braccio sinistro intercettando il portoghese in corsa, buttandolo a terra. Se il difensore viola si fosse limitato a bloccarsi sul posto forse ci sarebbe stato comunque il contatto e in quel caso avrebbe potuto essere interpretato come fortuito e non falloso. L’intervento col braccio sinistro però è chiaramente volontario e teso a fermare la corsa del bianconero: dunque da rigore. Pasqua non vede, il var Calvarese però dovrebbe richiamarlo.

Il secondo episodio è il fallo di Mano di Pezzella che al 37′ procura il calcio di rigore poi realizzato da Ronaldo: il braccio sinistro di Pezzella è largo e in posizione innaturale, il fatto che il difensore viola all’ultimo momento sembri provare a togliere la mano non cambia la situazione. Il braccio in quella posizione non doveva averlo: nel momento in cui tocca il pallone, è fallo.

Ultime Juventus: fallo Ceccherini su Bentancur?

Il terzo è invece quello che ha fatto discutere più di tutti, ovvero il fallo di Ceccherini su Bentancur al 32’ del secondo tempo. Ecco cosa scrive Tuttosport: