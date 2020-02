Juventus-Fiorentina, Bucchioni: “Pasqua vuole fare carriera”

Tweet on Twitter

La gara tra Juventus e Fiorentina è stata decisa da 2 rigorgi di Cristiano Ronaldo e un gol di De Ligt: sono ore però, che non si fa che parlare degli errore dell’arbitro Pasqua.

Juve-Fiorentina, la stoccata all’abritro Pasqua

La dinamica degli eventi è stata strana, anche quella. Mentre in occasione del primo rigore il direttore non aveva inizialmente fischiato, il VAR lo ha poi richiamato, convincendolo della stranezza del tocco di mano del difensore della Fiorentina. Nel secondo episodio invece, nonostante da Calvarese davanti allo schermo arrivassero indicazioni contrastanti, l’arbitro Pasqua ha deciso di restare della sua opinione e concedere comunque il rigore, senza rivedere l’azione.

Questo modus operandi ha fatto scaturire il commento su Twitter del giornalista Enzo Bucchioni: “Commisso ha ragione a lamentarsi, il secondo rigore non c’era. A Pasqua l’ha detto pure un collega esperto come Calvarese al Var. Se non ha cambiato idea trattasi di evidente sudditanza psicologica di un giovane arbitro che vuol fare carriera…Peccato“.

Le polemiche dopo Juventus-Fiorentina

In principio fu Commisso: il presidente della viola, ha lanciato una serie di gravi accuse alla classe arbitrale ed al signor Pasqua, e poi ha risposto alle parole di Pavel Nedved con toni ancora più accesi. Come riferito da Sky, nel pomeriggio sembra aver rivisto le proprie posizioni, chiarendo che il suo sfogo non era solo contro l’arbitraggio di oggi, ma alle ultime 3 giornate.