Calciomercato Parma: Gervinho resta ma fuori rosa

Notizie Parma, Gervinho non giocherà all’estero. Alla fine, Gervinho è ancora a Parma.

Il motivo? Il trasferimento all’Al Sadd è stato invalidato dalla federazione del Qatar. Come riportato da la Gazzetta di Parma, però, il club ducale non ha intenzione di reintegrare in squadra l’ivoriano.

Il calciatore, almeno per adesso, è considerato ceduto e fuori rosa. Nei prossimi giorni sono attese novità, il giallo potrebbe risolversi ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Ultime Parma: la nostra ricostruzione

In effetti qualcosa di strano allo Sharaton è accaduto. L’attaccante, un’ora e mezza dopo la chiusura del calciomercato in Italia, si era presentato nella sede milanese.

Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, e documentato dalle immagini che vi abbiamo metto a disposizione, l’attaccante è entrato in fretta e furia per firmare il nuovo contratto. In sede era presenta anche il ds del Parma Faggiano che non si è avvicinato al calciatore per salutarlo. L’attaccante, dal canto suo, aveva tirato dritto fino alla porta dell’ AIC per risolvere il contratto con il club. Le pratiche sono state tutte adempite. Il problema, tuttavia, è nato con la firma sul nuovo contratto con il club Qatariota. Vista la tarda ora (21.30), infatti, i documenti sono stati firmati di fretta e furia ed inviati in Qatar dove il mercato sarebbe terminato alle 22.00. Ma evidentemente qualcosa è andato storto ed il contratto è stato invalidato.