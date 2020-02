Calciomercato Napoli: Mertens vuol rinnovare

Ultimissime calcio mercato Napoli – Mertens | Dries Mertens, attaccante del Napoli, potrebbe dio addio alla SSC Napoli nei prossimi mesi. Il calciatore ha rifiutato il Chelsea a gennaio, con la società azzurra che non ha voluto farlo partire sparando cifre altissime (45 milioni di euro). Mertens ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno 2020 con il calcio Napoli e potrebbe andare via a parametro zero. Tanti i club sulle sue tracce, tra cui Inter e Juventus in Italia, ma anche molti club di Bundesliga, Premier League e MLS. Il calciatore ha tutte le intenzioni di voler rinnovare con il Napoli, prima ha chiesto un triennale, ora un biennale come offerto dalla società. La distanza tra le parti resta sull’ingaggio dell’attaccante belga che andrà a percepire per i prossimi anni.

Calciomercato Napoli: Mertens chiede 7 milioni per il rinnovo, Giuntoli a lavoro

Come riportato da Rai Sport Mercato, per Mertens il Napoli farà un tentativo nei prossimi mesi, forse febbraio quello giusto. L’ultima offerta del club azzurro era di 4 milioni più 1 di bonus, ma il calciatore avendo accettato come imposto dalla società un biennale, vorrebbe firmare per circa 7 milioni. Una cifra alta, ma anche come riconoscimento di questi ultimi anni e della fedeltà mostrata al Napoli in queste settimane non avendo preso accordi con nessun club nuovo per il futuro.