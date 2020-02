Calciomercato Napoli: Milik, rinnovo con clausola, vuole essere ceduto

Calciomercato Napoli: Milik, rinnovo con clausola “bassa”

Ultime Napoli, Arek Milik è ora un problema. Nonostante il buon rendimento dell’attaccante in questa stagione, salvo gli infortuni, rischia di diventare un caso la sua posizione contrattuale.

Arek Milik ed il suo contratto tornano al centro delle cronache. Secondo quanto scrive riportato da ‘Il Mattino’, il polacco (in scadenza nel giugno 2021) vorrebbe una clausola rescissoria bassa per potersi eventualmente liberare.

Il motivo? L’attaccante vorrebbe andar via in caso dovesse arrivare un’offerta da sogno. Dal canto suo il Napoli aspetta e rallenta le operazioni per un rinnovo che fatica ad arrivare.

La punta, arrivata dall’Ajax per 32 milioni di euro e condizionata da due infortuni pesantissimi al crociato, ha il contratto in scadenza nel 2021. Ad un anno e mezzo dal possibile addio a zero, il Napoli ha l’esigenza di rinnovare per non perderlo in estate a poco prezzo. Per questo motivo gli azzurri spingono per firmare un nuovo accordo.

Ultime Napoli: Zielinski che farà?

La posizione è molto simile a quella del suo connazionale Zielinksi. Non bastano, infatti, le posizioni di Mertens e Callejon, arrivati a 6 mesi dalla scadenza. Anche i rinnovi di Maksimovic, Allan e Zielinski preoccupano gli azzurri. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021. Anche in questo caso, senza rinnovo, il Napoli dovrà privarsene in estate.