Calciomercato Napoli, Fabian via a fine stagione: duello Real-Barcellona

Calciomercato Napoli: Fabian può partire, due big su di lui

Calcio Mercato Napoli Fabian | La stagione del Napoli è stata fin qui piuttosto negativa, soprattutto considerando l’andamento parecchio sotto tono in campionato. A risentirne maggiormente sono stati alcuni singoli, tra cui soprattutto Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo non sta attraversando un buon momento, e a fine stagione potrebbe addirittura essere ceduto. La sua valutazione è comunque altissima, e De Laurentiis in più di qualche occasione lo ha blindato.

Non meno di 100 milioni di euro per l’ex Betis, che intanto continua a raccogliere interessi da parte di tante big europee. Oltre al Liverpool, ci sono soprattutto Real Madrid e Barcellona, già da tempo alla finestra, e già da tempo intenzionate ad affondare il colpo per il giocatore azzurro. Questa la notizia riportata da Mundo Deportivo.

Napoli: Fabian ti può ancora servire?

Fabian Ruiz è stato senza dubbio uno dei più negativi in questa prima parte di stagione, e il Napoli lo sa bene. Lo spagnolo non ha inciso come lo scorso anno, e a fine anno le due strade potrebbe anche dividersi. Ipotesi da non scartare, ma che comunque resta tale, specie considerando l’opinione che la società ha del giocatore. Fabian può ancora tornare utile eccome, Gattuso lo aspetta, e lo fanno anche i tifosi.