Calciomercato Lazio: Caicedo protagonista, poteva finire in Cina gli ultimi giorni

Calcio mercato Lazio Felipe Caicedo | Una stagione assolutamente non da dimenticare quella di Felipe Caicedo. L’esperto attaccate ecuadoregno della Lazio era in scadenza a giugno 2020, ma poi è arrivato il rinnovo deciso da Lotito fino al 2022. La Lazio ha anche pensato al colpo in attacco in questa sessione di mercato di riparazione, come a Giroud per rinforzare la rosa in vista della volata finale in campionato. Il sogno scudetto sembra sempre più possibile. Con una vittoria contro l’Hellas Verona di mercoledì nel recupero di Serie A, infatti, il club andrebbe al secondo posto e a -2 dalla Juve. Intanto, la Lazio ha pensato di non aver bisogno di ulteriori attaccanti. Non a caso, nonostante l’infortunio di Correa, la Lazio è rimasta senza aggiungere altro, ma ha dimostrato la piena fiducia in Caicedo che ieri ha messo a segno una doppietta. 16 partite e 7 gol fatti per lui in campionato, con molte reti decisive. Intanto, come riporta Tuttomercatoweb, dalla Cina un club ha provato a prenderlo.

Calciomercato Lazio: l’offerta a Caicedo del Beijing Guoan

Su Caicedo ci ha parovato fino alla fine del mercato in entrata italiano il Beijing Guoan che ha provato a convincere il giocatore con un ricco triennale da tre milioni di euro (tetto massimo imposto ai club dal governo cinese) e un ricchissimo bonus alla firma del contratto, il nuovo modo per attirare i calciatori in Cina dopo che il governo ha fissato il tetto a soli 3 milioni. Per Lotito e Tare il giocatore non è mai stato in vendita e per questo Caicedo non ha lasciato e non lascerà la Lazio.