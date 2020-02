Calciomercato Juventus, Sancho nel mirino: insiste il Liverpool, pronta la beffa

Calciomercato Juventus: Sancho, sfida con il Liverpool

Calcio Mercato Juventus Sancho | La Juventus è sempre molto attiva sul mercato, e nonostante la sessione invernale sia finita da poco, il ds bianconero Paratici resta sempre sulle tracce di vari giocatori, in particolare talenti del calcio europeo. Tra tutti Jadon Sancho, crack mondiale, che anche in questa stagione sta dimostrando tutto il suo talento. In forza al Borussia Dortmund, l’esterno inglese è preda di mercato di tantissime big, Vecchia Signora compresa.

La concorrenza è ovviamente molto forte, e nelle ultime ore sta tornando di moda il suo nome dalle parti di Torino. L’eventuale trattativa sarebbe chiaramente molto complicata, anche perchè stando a quanto riportato dal Daily Express, pare che il Liverpool abbia tutte le intenzioni di insistere nell’affare. Una bella gatta da pelare per la Juventus, che adesso dovrà guardarsi le spalle dagli assalti Reds.

Juventus, Sancho: tra prezzo e concorrenza

Sancho è un obiettivo ancora concreto per la Juventus, che in questi mesi non si è nascosta dal portare avanti sondaggi e richieste. Il Liverpool incombe, ma il problema principale resta sempre l’enorme valutazione del giovanissimo talento inglese. Il prezzo è superiore ai 100 milioni di euro, una cifra che per ora resta off limits per i bianconeri, i quali hanno già investito parecchio nell’ultimo anno. Serviranno cessioni o si virerà su un altro obiettivo? Occhio poi anche ad un’altra pretendente.