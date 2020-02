Calciomercato Juventus, De Ligt può partire: Van Dijk il sostituto

Calciomercato Juventus: addio De Ligt possibile, Van Dijk nel mirino

Calcio Mercato Juventus De Ligt | Il mercato della Juventus è stato come sempre molto intenso, e dalle parti di Torino le voci sui grandi giocatori non finiscono mai. Paratici non appena terminata la finestra invernale si è già messo subito all’opera in vista dell’estate, magari cercando qualche rinforzo per Sarri. Nelle scorse ore si è parlato addirittura di Van Dijk come possibile nuovo arrivo in difesa: il centrale olandese potrebbe cambiare aria lasciando Liverpool, e chissà che non possa dirigersi proprio verso la Serie A.

L’ex Southampton è attualmente il miglior difensore in circolazione, e ovviamente il suo prezzo è altissimo, visti i risultati e le prestazioni che lo hanno contraddistinto in questi mesi. Ecco che potrebbe esserci la necessità di un “sacrificio”. Stando a quanto riportato da Don Balon, la Juventus potrebbe addirittura essere disposta a lasciar partire De Ligt per arrivare al suo connazionale. Una notizia che avrebbe del clamoroso, si attendono novità.

De Ligt-Van Dijk: coppia possibile?

Van Dijk può davvero essere un obiettivo concreto per la Juventus, ma ad oggi sembra un’utopia il suo arrivo, specie viste le cifre esorbitante che chiederebbe il Liverpool. La coppia olandese con De Ligt farebbe paura a qualsiasi attacco, un sogno che Paratici vorrebbe continuare a coltivare.