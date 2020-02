Calciomercato Inter, concorrenza spagnola per Martinez Quarta

Calciomercato Inter, Martinez Quarta per l’estate | L’Inter è sempre molto attiva sul calciomercato nonostante sia finita la finestra invernale. Lo studio dei profili interessanti, però, prosegue e un altro talento potrebbe arrivare dal Sudamerica: dal campionato argentino, per maggior precisione. Piace, infatti, Lucas Martinez Quarta, difensore classe ’96 del River Plate.

Calciomercato Inter: il Betis concorre per Martinez Quarta

Il giovane centrale difensivo ha un accordo con il club argentino valido fino al 2021 con una clausola rescissoria pari a 22 milioni di euro. Ciò ha provocato l’interesse di tanti club europei, Inter su tutti. Ma i nerazzurri non sono gli unici ad aver sondato il terreno. Stando a quanto riporta Estadio Deportivo, Angel Luis Catalina e Jesus Sanchez, membri dello staff del Betis Siviglia, sono volati in Argentina per vedere da vicino l’interessante centrale.

Inter, ecco che offerta serve per Quarta

Nonostante la clausola da 22 milioni, Martinez Quarta potrebbe lasciare il River Plate per una cifra vicina ai 13 milioni di euro e il passaporto comunitario potrebbe certamente favorire il suo approdo in Europa. L’Inter sa che deve anticipare tutte le avversarie se vuole accaparrarsi le prestazioni del promettente difensore argentino che fa gola anche ai top club. L’Inter, comunque, non ha fretta di chiudere l’affare perché si sta pian piano inserendo negli schemi di Antonio Conte anche Bastoni, che potrebbe essere uno dei perni, insieme a De Vrij e Skriniare per la prossima stagione.