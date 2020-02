Calciomercato Inter, Alonso sempre nel mirino: due concorrenti big

Calciomercato Inter: sfida di mercato per Alonso

Calcio Mercato Inter Alonso | Il mercato invernale è finito da poche ore, e adesso i top club pensano già al futuro, ed in particolare alle occasioni che si presenteranno a fine anno. L’Inter è ha portato a termine diverse operazioni a gennaio, ora ragiona su qualche obiettivo per l’estate. Un nome sempre molto caldo dalle parti di Milano è quello di Marcos Alonso, terzino sinistro in forza al Chelsea, e in scadenza con i Blues nel 2023.

Lo spagnolo è stato più volte accostato all’Italia in questi mesi, ma alla fine la sua permanenza in Premier League ha spiazzato un po tutti. L’Inter però continua a tenerlo d’occhio, e pensa di sfoderare un altro assalto a fine stagione, magari quando le acque si saranno calmate. Trattativa che comunque non sarà affatto semplice, anche perchè sul giocatore ci sono altre due big: la Juventus e il Bayern Monaco. Questa la notizia riportata da cm.com.

Inter-Alonso: un altro ostacolo nell’affare

Alonso è un obiettivo concreto per l’Inter, e questo si sa già da molto tempo. Oltre alla concorrenza il club meneghino dovrà tenere in considerazione un altro ostacolo parecchio rilevante: il rapporto poco idilliaco tra Conte e la dirigenza inglese. Questo quanto appreso dalla nostra redazione.