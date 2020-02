Faranno discutere le parole dell’allenatore Zdenek Zeman a proposito del calcio femminile, rilasciate a margine della consegna del premio panchina d’oro.

La frase polemica di Zeman sul calcio femminile

Vince Gasperini, premio speciale per Sinisa Mihajlovic: questi i verdetti degli oscar che annualmente gli allenatori danno agli altri allenatori. Tanti gli addetti ai lavori presenti, tra cui proprio l’ex tecnico di Roma, Lazio e Napoli, il quale, interrogato sul movimento calcistico femminile, ha spiazzato i presenti: “Ci sono delle difficoltà nel processo di crescita, di solito in Italia le donne cucinano. Questa è un’affermazione grave? Non lo so, ma i maschi devono mangiare. Nel calcio in Italia ci sono già grossi problemi, Serie B e Serie C ne hanno tanti ed importanti, di solito il calcio femminile in Italia viene sempre dopo“. Uno scivolone che chiaramente farà discutere: d’altronde il boemo non è nuovo ad uscite forti.

Zeman (stranamente) sta con la Juventus

Il mister sorprende questa volta anche i tifosi bianconeri, abituati a sorbirsi le sue stilettate. Ha parlato anche del discusso Juventus–Fiorentina con annesse polemiche per l’arbitraggio, affermando come in questo caso le decisioni arbitrali non gli siano sembrate scorrette: “Ho visto la partita, ho visto i due rigori e possono essere dati. In passato era tutto un comprare, questi si potevano dare e li hanno dati. Ripercussioni sulla Fiorentina? Non credo, la prossima la vincono e va tutto bene“.