Ultime Torino, infortunio per Verdi: le condizioni e i tempi di recupero

Simone Verdi è uscito al minuto 24 della gara persa dal Torino contro il Lecce: al suo posto è entrato il giovane Millico.

Notizie Torino, stop per Verdi

Un problema muscolare ha costretto il fantasista ad uscire anzitempo, abbandonando i suoi in una gara difficile al Via del Mare, poi persa per 4-0. Si è accasciato all’improvviso in area di rigore, invocando il cambio al tecnico Mazzarri: la zona interessata sembra essere il flessore della coscia sinistra. In attesa degli esami di domani, che chiariranno l’entità dell’infortunio, appare comunque in dubbio la sua presenza in campo contro la Sampdoria sabato prossimo.

Decisamente una stagione sfortunata per l’attaccante ex Napoli, giunto a Torino tra le migliori aspettative e risultato uno dei più deludenti di questa difficile stagione granata: Mazzarri gli ha dato tutta la fiducia del mondo (il suo minutaggio in campionato supera i 1200 minuti) e lo ha anche difeso più volte davanti alla stampa, ma è stato ripagato soltanto con 3 assist. Neanche un gol per uno che fino a poco tempo fa, con la maglia del Bologna, aveva incantato tifosi ed addetti ai lavori.

Notizie Torino, Mazzarri rischia

Adesso la situazione si fa sempre più complicata per il tecnico toscano, giunto all’ennesima sconfitta contro il Lecce. Dopo aver incassato 7 gol contro l’Atalanta, è arrivato il poker subito per mano dei salentini: per Mazzarri sono ore concitate, voci di corridoio affermano che ormai gli resti poco tempo prima dell’esonero.