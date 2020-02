Juventus: Cristiano Ronaldo mette il record di Quagliarella nel mirino, mancano 2 gol

Ultime Juventus – Record gol Serie A | Cristiano Ronaldo mette nel mirino l’ennesimo record della propria carriera. Il cinque volte Pallone d’Oro portoghese punta al record di Batistuta e Quagliarella, quello dei gol segnati di fila in più giornate. Con il primo rigore messo a segno contro la Fiorentina, il calciatore portoghese è infatti arrivato a nove gare consecutive a segno in Serie A in questa stagione. Eguagliato il record dell’ex bianconero David Trezeguet ora avanti ha soltanto Ezio Pascutti che è a quota dieci giornate di fila in gol e come abbiamo detto prima la coppia Batistuta-Quagliarella che è a undici giornate di fila in gol.

La prossima settimana la Juve giocherà allo stadio Bentegodi di sabato contro l’Hellas Verona di Juric. In quella giornata Ronaldo potrà mettere raggiungere Pascutti e mettere poi nel mirino la coppa Batistuta-Quagliarella. Se Ronaldo riuscirà a segnare in entrambe le due prossime sfide poi entrerà nella storia del campionato italiano e a quel punto potrà definitivamente essere da solo in testa con un gol contro la SPAL. Ronaldo potrà eguagliare il record di Qugliarella e Batistuta in Juve-Brescia all’Allianz Stadium e potrà definitivamente superarli ed entrare nella storia della Serie A a Ferrara contro la SPAL. Queste le prossime tre giornate della Juventus: