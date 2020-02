Udinese-Inter 0-2: Lukaku espugna la Dacia Arena

L’Inter batte l’Udinese fuori casa nel posticipo della domenica sera: merito della doppietta di Romelu Lukaku, che in pochi minuti tramortisce gli avversari.

Udinese-Inter termina con il risultato di 0-2

Gara sonnacchiosa nel primo tempo: gli uomini di Gotti riescono a fare una buona partita, con un centrocampo particolarmente attento a bloccare le linee di passaggio avversarie. Per l’Inter la palla-gol più nitida sul ginocchio di Vecino (deviazione di poco fuori), per l’Udinese un tentativo di Stryger-Larsen su cui salva Young. Un paio di conclusioni da fuori per Eriksen, bene anche Esposito, titolare in attacco.

Nella ripresa cambia la musica, anche grazie ai cambi di Conte, che toglie il danese ed il napoletano per Brozovic e Sanchez. Il cileno appare subito in palla e l’intesa con Lukaku produce il vantaggio nerazzurro: al 64′ un interno mancino, che il belga fa passare sotto le gambe di un avversario, batte Musso. Passa un minuto ed il bomber può raddoppiare ma centra da pochi passi il portiere. Il raddoppio è comunque nell’aria ed arriva al 69′: el Nino Maravilla si procura un rigore (uscita sciagurata di Musso) che Lukaku trasforma con freddezza.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DEL MATCH

Il tabellino di Udinese-Inter

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, De Maio, Nuytinck (72′ Jajalo), Sema (72′ Zeegelaar); Fofana (83′ Teodorczyk), Mandragora, De Paul; Lasagna, Okaka. All. Gotti

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses (83′ D’Ambrosio), Vecino, Barella, Eriksen (58′ Brozovic), Young; Lukaku, Esposito (58′ Sanchez). All. Conte

Gol: 64′ e 71′ rig. Lukaku

Ammoniti: Barella (I), Stryger Larsen (U), Bastoni (I)