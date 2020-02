Udinese-Inter: probabili formazioni di Fantacalcio.it, fuori Sensi

Udinese-Inter: le probabili formazioni di Fantacalcio.it, Eriksen subito in campo, out Sensi.

Udinese: Nella difesa friulana spazio per De Maio che potrebbe partire dal primo minuto nonostante le voci di mercato anche complice un fastidio muscolare accusato da Troost-Ekong a Parma. Convocato anche Samir che è tornato ad allenarsi dopo l’intervento al menisco. Sulle fasce Larsen e Sema, non giocherà dal primo minuto invece Zeegelaar. Avanti Lasagna al fianco di Okaka ormai titolare inamovibile nella formazione di Gotti.

Inter: Tiene banco in casa nerazzurra l’infortunio di Marcelo Brozovic. Se il centrocampista croato non ce la farà, ballottaggio tra Sensi e Borja Valero: c’è ottimismo per il recupero del mediano dal problema alla caviglia e la sua titolarità ad Udine in regia.

Sulla fascia destra gioca di nuovo Candreva, scontata la squalifica che lo ha tenuto fuori contro il Cagliari; a sinistra andrà a sistemarsi Young al posto di Biraghi. Squalificato Lautaro Martinez, avanti dvrebbe cominciare dal primo minuto Sanchez, ex di turno, in coppia con Lukaku. In difesa recuperabile Skriniar dopo il fastidio fisico che lo ha costretto al cambio contro il Cagliari domenica scorsa. Lo slovacco aveva lasciato il campo per un fastidio alla testa. Sarà titolare il nuovo colpo Eriksen.

Udinese-Inter: le scelte dei due allenatori

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku.