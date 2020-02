Udinese-Inter, Padelli: “Non è facile il mio mestiere, sono felice”

Daniele Padelli, portiere dell’Inter, è sceso oggi in campo per l’infortunio di Handanovic: autore di un clean sheet, ne ha parlato ai microfoni di Sky.

Le parole di Padelli

Grande vittoria dell’Inter, grande felicità per Padelli: “Quando ho saputo dell’infortunio di Handanovic ho pensato a guarire oggi perché avevo un po’ di febbre. Erano più di 1000 giorni che non giocavo titolare in Serie A, sapete che tifo Inter, quindi è stato molto emozionante per me, voglio godermi il momento stasera. Sono contento perché ho dimostrato a me stesso di essermi sempre allenato bene e seriamente, il mio mestiere è particolare, non è facile stare dietro Samir, uno dei migliori portieri d’Europa. Era molto complicato farsi trovare pronto, Samir non molla mai, gioca sempre, giorno dopo giorno dimostra di essere il più forte di tutti. Oggi ho fatto una buona partita, niente di particolare, spero di aver dato sicurezza ai miei compagni“.