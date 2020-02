Udinese-Inter, Marotta: “Il Chelsea ha bloccato Giroud”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio della gara contro l’Udinese.

Le parole a Sky di Marotta

Sta per cominciare Udinese-Inter, il dirigente nerazzurro parla davanti ai media: “Siamo soddisfatti dell’andamento di tutto il calciomercato, questo gruppo sta dando grandi soddisfazioni, a gennaio non si fanno scelte, si sfruttano opportunità, in questo caso sono andate a coincidere con le nostre necessità. Giroud era il nostro obiettivo, ma il Chelsea non era disponibile a lasciarlo partire. Moses? Consideriamolo un elemento in più per questa rosa, Conte lo conosceva al Chelsea, stasera parte titolare, siamo soddisfatti da tutta la rosa che attualmente è a disposizione dell’allenatore“.