Udinese-Inter, Lukaku: “Faccio la differenza anche a San Siro”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei suoi contro l’Udinese.

La parole di Lukaku a Sky

Una sua doppietta contro l’Udinese ha guarito i nerazzurri dalla pareggite di questo gennaio. Grande soddisfazione quindi per l’attaccante belga nel post-partita: “Penso che la partita contro Fiorentina ci ha dato un po’ di carica, oggi sapevamo che non era facile, il secondo tempo la squadra ha fatto bene, fatti 2 gol, è importante per la stagione. Bella sfida quella scudetto, ci piace stare in alto. Io sono un giocatore che fa bene con la squadra, il mio lavoro è far bene per loro e assieme a loro. Gol in trasferta? No, credo che anche a San Siro posso fare la differenza“.