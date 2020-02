Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: c’è Eriksen dal primo minuto

Arriva il momento per l’esordio in campionato dal primo minuti per Eriksen, pezzo pregiato del calciomercato invernale dell’Inter: diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali di Udinese-Inter.

Le scelte di Gotti e Conte

Forfait da parte di Handanovic, vittima di un infortunio: in campo scende così Padelli, mentre in panchina si siede Filip Stankovic, figlio di Dejan. In attacco Esposito parte dal primo minuti assieme a Lukaku, Sanchez si siede in panchina. Ruba chiaramente l’occhio leggere il nome di Eriksen, in campo dal primo minuto.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito.