Udinese-Inter, Conte: “Eriksen e squadra, soddisfatto. Sulle condizioni di Handanovic…”

Conte dopo Udinese-Inter | Ha parlato al termine del match disputato alla Dacia Arena, il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

“Eriksen è un ragazzo che è arrivato da 5 giorni, eravamo un po’ forzati ad accelerare questo processo di inserimento. E’ evidente che può entrare meglio nelle nostre idee di gioco, ma ha bisogno di trovare ritmo ed intensità per essere protagonista in queste partite. Sono soddisfatto della sua prestazione. Aveva delle situazioni tattiche da seguire in fase di possesso e non. Può migliorare molto, ma tutto dipenderà dal tempo, sono cose che vengono con quello. Non era semplice stasera, l’Udinese è una squadra molto fisica e di gamba, per questo motivo sono soddisfatto anche di Eriksen, oltre che della squadra. Inevitabile che abbiamo cercato di fare noi la partita, ma l’Udinese è un’ottima squadra. Tante squadre si chiudono quando ci sfidano, la qualità della rosa ci permette di trovare migliori soluzioni. Vittoria meritata, negli ultimi 10 minuti abbiamo rischiato e questo non mi piace. La miglior difesa è quando si attacca e li pressi alto. Lukaku? Giocatore da qualità importantissime e penso pure che non sia stata la sua miglior partita. Può fare molto meglio, a parte i due gol segnati. E’ determinante per noi, si è integrato molto bene con il gruppo, non posso che parlarne bene. Sono molto contento di averlo insistito. Sulle condizioni di Handanovic vi dico che ha avuto un problema, ci sono sette giorni di tempo e speriamo di recuperarlo. Padelli intanto ha risposto ‘presente’, dando molta sicurezza alla squadra, sono molto soddisfatto di lui. Questo è un gruppo di calciatori in cui ho grande fiducia e stima. Una squadra come l’Inter ha bisogno di una squadra con nomi importanti in panchina, noi abbiamo due ragazzi giovani tra i titolari stasera, questo dimostra che abbiamo tasselli importanti anche per il futuro. Mi auguro di ritrovare un Brozovic al 100%. Vecino? Troppe voci di mercato, con me ha sempre giocato”.