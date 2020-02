Serie A, le formazioni ufficiali delle gare delle 15:00 – 22ª giornata

Tre sfide sulla carta già indirizzate, ma che potranno riservare anche qualche sorpresa: in attesa del fischio iniziale, andiamo a dare uno sguardo alle formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa, Milan-Verona e Lazio-Spal.

Serie A, le formazioni ufficiali

Dopo la rotonda vittoria contro il Torino, gli uomini di Gasperini cercano conferma nella gara casalinga contro il Genoa. Spazio in avanti al tridente delle meraviglie Gomez-Ilicic-Zapata: Nicola risponde affidandosi a Sanabria e Pinamonti in avanti, Pandev si siede in panca dopo essere stato trattenuto dagli assalti nell’ultimo mercato, chance dal primo minuto per il neo-acquisto Masiello.

Milan-Verona non vedrà Ibra protagonista: un banco di prova importante attende i rossoneri, chiamati a proseguire la striscia di vittorie anche senza lo svedese che l’aveva cominciata. In avanti andranno Rebic e Leao, con la possibilità che possa esordire in Serie A, a gara in corso, anche Daniel Maldini, convocato per l’occasione; il Verona al momento ha una posizione di classifica che consente una certa spensieratezza nell’affrontare la gara di San Siro e per questo saranno ancora più pericolosi, con Di Carmine e Pessina ad aprire gli spazi per gli inserimenti di Lazovic.

Il compito più difficile quest’oggi è probabilmente per la Spal, che affronterà all’Olimpico la Lazio: Semplici punta su Floccari vista l’assenza di Petagna, Inzaghi ancora una volta sul tandem Caicedo–Immobile visti i problemi di Correa.

Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria.

Milan-Verona

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Leao.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre.

Lazio-Spal

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Floccari, Di Francesco.