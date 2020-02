Sampdoria-Napoli, convocati Gattuso: out Fabian Ruiz, c’è Politano

Ultime Napoli, le parole di Gattuso su Fabian Ruiz

Sampdoria-Napoli Gattuso su Fabian Ruiz | Segnali di una mancata convocazione di Fabian Ruiz erano già arrivati in conferenza stampa. Gennaro Gattuso, alla vigilia della trasferta di Genova contro la Sampdoria, aveva parlato della condizione dei calciatori fermi in questi ultimi giorni:

“Fabian non si allena da 4 giorni, Demme vediamo domani, ha avuto l’influenza. Koulibaly non è ancora al 100%, Maksimovic sì. Mertens ha lavorato bene, sarà dei nostri“.

Sampdoria-Napoli, i convocati di Gattuso: out Fabian Ruiz, c’è Politano

Ad annunciare i convocati è la SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale. Questo quanto comunicato su Fabian Ruiz e gli altri calciatori:

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match di Marassi contro la Sampdoria in programma domani per il “monday night” della 22esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco.

Successivamente lavoro tecnico tattico ed esercizi di contrapposizione di gioco.

Chiusura con situazioni di sviluppo su calcio da fermo.

Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Fabian e Younes non si sono allenati per l’influenza.

I convocati: