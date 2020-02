Notizie Torino, Mazzarri resta a Lecce: si attende l’esonero ufficiale

Gli aggiornamenti sull’esonero ormai certo di Walter Mazzarri arrivano da Sky Sport: il tecnico toscano è in attesa, come i tifosi granata, dell’annuncio ufficiale.

Ultime Toro, Mazzarri non parte con la squadra

Dopo la sconfitta di oggi contro il Lecce, arrivata con un rotondo 4-0, è scattato il countdown per il tempo del mister sulla panchina granata. L’aereo del Torino è tornato in Piemonte da qualche minuto, ma a bordo con la squadra non c’è l’allenatore. Il mister è attualmente influenzato: non sappiamo se questa divisione sia dovuta a discorsi tecnici o meno. Intanto sappiamo che c’è stato un lungo confronto tra la dirigenza del club (Cairo, Comi e gli altri) con il tecnico toscano, il cui contenuto a breve sarà svelato. Con ogni probabilità, si va verso l’addio, con l’annuncio ufficiale ormai atteso nelle prossime ore. Il candidato numero uno in questo momento per sostituirlo è Moreno Longo (tanti anni vissuti in granata, uno Scudetto Primavera in bacheca).