Sampdoria-Napoli, Gattuso in conferenza: “Fabian non si allena da 4 giorni, Mertens ci sarà”

Non si fida Gennaro Gattuso della trasferta di Genova contro la Sampdoria: il mister ha parlato dei blucerchiati e del mercato del Napoli appena finito oggi pomeriggio in conferenza stampa.

Ultime Napoli, le parole di Gattuso

“La Sampdoria“, esordisce il tecnico del Napoli a Castel Volturno, “non prende più gol da quando è arrivato Ranieri. Lui è un marpione, so che può intaccarmi. Per la prima volta ho detto ai miei ragazzi di guardare la classifica, vincendo oggi può diventare interessante. Fiducia nella squadra adesso? No, servono mesi, anni. Ci sono tante teste e a me piace rompere le scatole. Continuiamo così”.

Poi arriva il momento di fare il punto sugli infortunati, una nota dolente di questi ultimi mesi: “Fabian non si allena da 4 giorni, Demme vediamo domani, ha avuto l’influenza. Koulibaly non è ancora al 100%, Maksimovic sì. Mertens ha lavorato bene, sarà dei nostri“.

A proposito del mercato

“Sono molto contento, credo che vada fatto un applauso alla società per il mercato che ha fatto, poi il voto lo date voi. Io ho ringraziato tutti. De Laurentiis mi dice che mi ha dato la bicicletta ed ora devo pedalare, a me piace e sono contento. Hysaj? Può risultare molto importante ora che difendiamo di reparto, può scrivere un manuale sulla difesa a 4, ci sta facendo comodo per questo, ma non solo lui“, conclude Gattuso.