Notizie Milan, Saelemaekers si presenta: “Ibra è un idolo per me”

Ultime Milan | Alexis Saelemaekers, nuovo attaccante del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a MilanTV dopo il suo arrivo nelle ultime battute di mercato:

“Questa per me è grandissima società, tutti i calciatori sognano di giocare in un club con questa storia e oggi sono molto contento di far parte del progetto del Milan.

Quando ho saputo dell’opportunità ero contentissimo perchè ho sempre considerato il Milan come un club mitico e una squadra in cui avrei sognato di giocare.

A chi mi ispiro? Zlatan Ibrahimovic penso che sia un calciatore e una persona a cui ci si debba ispirare per la sua mentalità e la sua voglia di vincere. Non solo perchè sono al Milan, ma mi ispito al nostro attaccante.

Il mio obiettivo personale è provare a dare il massimo di me stesso in ogni settimana per questo club, in allenamento e in partita. Dopo il mio arrivo devo dimostrare ai tifosi la mia voglia di aiutare questa squadra”.

Ultime Milan, parla il nuovo colpo

L’esterno ha parlato della sua prima volta a San Siro con la maglia rossonera: